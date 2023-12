Lo stalker che ogni mattina si presentava in stazione per perseguitare la ex

Era già stato ammonito dal questore per una lunga serie di condotte persecutorie nei confronti della sua ex convivente, ma lui, un italiano di 20 anni, continuava a importunarla presentandosi ogni mattina nella stazione ferroviaria di Bovisa, dove lei si recava. La donna, in forte stato di agitazione, qualche giorno fa si è rivolta agli agenti della Polfer in servizio in quella stazione.

Gli agenti, dopo avere effettuato appostamenti per qualche giorno, mercoledì mattina hanno sorpreso il 20enne sul fatto. Lo hanno bloccato e portato nel carcere di San Vittore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Un arresto per spaccio

Sempre mercoledì, ma nel pomeriggio, altri agenti (in abiti civili) della Polfer hanno sorpreso, in Stazione Centrale, un uomo di 25 anni, gambiano, mentre cedeva 4 grammi di hashish in cambio di 20 euro a un'acquirente. Il 25enne, con numerosi precedenti per droga, è stato arrestato.