Conosce una 15enne al mare e la perseguita per 2 anni, poi si presenta sotto casa con un coltello

Avrebbe perseguitato per due anni una ragazza ora 17enne, conosciuta al mare, fino a presentarsi con un coltello sotto casa sua. Per questo motivo è stato arrestato un uomo di mezza età di Milano. È successo venerdì 6 ottobre a opera dei poliziotti del commissariato Madonna di Campagna, a Torino, la città in cui risiede la giovane.

Tutto è iniziato due anni fa a Follonica, località marittima del Grossetano. L'uomo ha conosciuto la giovane, che all'epoca aveva 15 anni, e si è invaghito di lei. Ha iniziato a 'inseguirla' sui social network nonostante lei lo bloccasse a ogni tentativo, e a un certo punto è riuscito a scoprire l'indirizzo di residenza della ragazza, nella periferia nord-ovest di Torino.

Sotto casa col coltello

Così si è presentato sotto casa sua, armato di coltello. La giovane, molto spaventata, è scappata dentro un bar della zona, in via Venaria, e ha lanciato l'allarme. La polizia è arrivata immediatamente, arrestando l'uomo, che risponde di atti persecutori e porto ingiustificato di arma. Nel frattempo si stava recando sul posto il padre della ragazza, ma gli agenti hanno evitato un contatto tra i due.