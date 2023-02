Blitz degli anarchici in Statale: occupata parte dell'ateneo

Un'ala dell'Università Statale di Milano è stata occupata da circa 40 anarchici nella mattinata di mercoledì 8 febbraio. Gli antagonisti, nel dettaglio, si sono impossessati del cortile "ghiacciaia" dell'edificio di via Festa del Perdono; si tratta di una occupazione per esprimere solidarietà "alla lotta contro il 41bis e ergastolo ostativo" di Alfredo Cospito, anarchico attualmente recluso nel carcere di Opera.

Dopo una lunga detenzione al Bancali di Sassari, lunedì scorso Cospito - condannato a 10 anni per aver sparato a Roberto Adinolfi, manager di Ansaldo, e a 20 anni per due bombe fatte esplodere alla caserma dei carabinieri di Fossano - è stato trasferito nel carcere di Opera proprio affinché le sue condizioni di salute vengano monitorate costantemente. Da quel momento - quel giorno furono bruciate due auto della polizia locale -, sotto la Madonnina la protesta si è fatta ancora più intensa.

"Dopo oltre cento giorni di sciopero di digiuno ci siamo presi il chiostro farmacia, luogo lasciato normalmente chiuso per chi vive l'università e viceversa aperto soltanto in occasione di un evento commerciale come il Fuorisalone - si legge in una nota degli antagonisti -. A fronte di una messinscena mediatica che strumentalizza il corpo di Alfredo per i giochi interni alla politica istituzionale instaurando un clima di terrore, l'occupazione dell'università dà corpo invece ad un dibattito altrimenti solo fittizio e crea la possibilità fisica per tutta la città di Milano di incontrarsi, conoscersi e allargare il fronte della mobilitazione".

Per la giornata di sabato 11 febbraio gli anarchici milanesi (circolo Galipettes, via Gola e Corvetto) hanno organizzato un corteo che partirà da piazza 24 Maggio per chiedere la liberazione di Cospito. Si tratta di un corteo non autorizzato dalla questura, come quelli che hanno attraversato l'area attorno alla Stazione Centrale di Milano nella serata di venerdì e le strade accanto al carcere di Opera il giorno successivo. Sempre nella giornata di sabato prossimo il medico nominato dalla difesa di Cospito si recherà nel carcere di dell'hinterland, per accertare le sue condizioni.