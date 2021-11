La prevenzione come "arma": la Statale, la Questura e i colloqui per fermare le violenze sulle donne

Non giudicare, non condannare. Ma formare, prevenire. E fare in modo che non accada mai più. La Questura e l'università Statale di Milano hanno firmato martedì mattina un protocollo che permetterà a via Fatebenefratelli di indirizzare all'ateneo meneghino gli uomini responsabili di maltrattamenti in famiglia e violenze di genere.

L'idea, già sperimentata in passato, è semplice: specialisti dell'università, psicologi e criminologi, "tratteranno" l'uomo per fargli comprendere il "disvalore delle sue azioni". L'obietivo, hanno spiegato Questura e Statale in conferenza annunciando l'accordo, è "prevenire il fenomeno della violenza contro le donne, rafforzando la consapevolezza degli uomini nel processo di eliminazione della violenza contro e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali", favorendo il recupero dei maltrattanti e "limitando i casi di reciviva".

"Non bisogna intervenire dopo, ma si cerca di anticipare, di giocare con la prevenzione sulle violenze di genere", ha sottolineato Giovanni Cuciti, il dirigente della divisione anticrimine. Al questore Giuseppe Petronzi - che si è detto felice di come Milano risponda sempre in modo rapido su tutte le emergenze - spetterà il compito di informare gli uomini ammoniti per atti persecutori o violenze facendo loro conoscere i servizi di recupero sul territorio per fare in modo - ha ribaditi Cuciti - che "si rendano conto della violenza delle proprie azioni".

E i numeri dei precedenti - da anni la polizia collabora con il centro italiano per la promozione della mediazione - fanno ben sperare: su 500 ammoniti da aprile 2018 agli ultimi giorni, l'80% ha accettato di seguire i "corsi" e i casi in cui gli uomini hanno colpito di nuovo sono attorno al 10%. La "stipula di questo protocollo è importante perché riassume i compiti che deve avere l'università", ha ricordato un felice Elio Franzini, rettore della Statale. "Noi abbiamo un compito di ricerca, ma anche un compito di carattere formativo e poi come terza missione abbiamo quella di collaborare con il territorio, di aprirci alla società e alle altre istituzioni", ha chiarito.

A fare da ponte tra la Questura e l'università ci penserà la professoressa Isabella Merzagora, ordinario di criminologia e presidente della società italiana di criminologia. È stata lei nel 2009 a creare il progetto "Savid" - stop alla violenza domestica - per seguire i maltrattanti dopo essersi accorta che in Europa c'erano soltanto percorsi destinati alle vittime, ma non gli autori delle violenze. Così, chi sarà indirizzato in Statale avrà almeno una decina di colloqui di un'ora con lei e i suoi collaboratori - tutti psicologi e criminologi -, il che "sembra banale ma non lo è".

"Mi sono senrita dire di tutto. 'È colpa sua, volevo solo disciplinarla' - ha raccontato -. Non è una cura perché non sono malati, la patologia è culturale, la patologia è la discriminazione di genere. Noi non giudichiamo - ha concluso la Merzagora -, ma li responsabilizziamo". E non è poco.