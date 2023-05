Secondo Sala servono più forze dell'ordine per sorvegliare Milano

Maggior presenza delle forze dell'ordine in Stazione Centrale. È quello che chiede il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "In Centrale fino ad oggi abbiamo fatto controlli a rotazione ma probabilmente serve un presidio costante - ha detto il sindaco -. Poi è chiaro che la città è complessa che non si può presidiare tutto, ma credo che vista la situazione io non ho paura di dire che va controllata di più" così come "anche le zone della movida".

Secondo il primo cittadino alcuni luoghi della città vanno presidiati con continuità. "Non voglio scaricare la colpa perché è evidente che mi sento responsabile prima di tutti - ha aggiunto il primo cittadino -. Però è abbastanza evidente che servono più persone io lo aspetto".

Per fare il punto sulla questione sicurezza il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sarà nella metropoli lombarda nella giornata di mercoledì 10 maggio. Durante l'incontro si farà il punto "sulle azioni già avviate in città per garantire una maggiore sicurezza, con particolare riguardo alla stazione centrale e le zone adicenti", si legge in una nota del viminale. Il sindaco, inoltre, vuole chiedere al ministro quanti uomini arriveranno e, soprattutto, quando.