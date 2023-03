Gli attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato la statua di piazza Duomo

Imbrattato (con un lancio di vernice lavabile) il monumento equestre a Vittorio Emanuele II in piazza del Duomo. Il gesto è stato compiuto dai giovani attivisti del gruppo Ultima Generazione, non nuovo a questo genere di proteste per sensibilizzare la popolazione sui rischi derivati dal cambiamento climatico.

È successo giovedì mattina verso le 10 e 20. L'azione è stata compiuta da due attivisti, Martina e Riccardo, che prima hanno lanciato la vernice sul monumento, poi hanno distribuito alcuni volantini ai passanti e li hanno lanciati al di sotto del basamento della statua. Immediatamente sono arrivati i carabinieri. I due attivisti hanno fatto resistenza passiva e sono stati allontanati e portati via, alla caserma della compagnia Duomo.

"Il governo ha investito 41,8 miliardi nell'estrazione di combustibili fossili solo nel 2021. Chiediamo che questa montagna di soldi vada immediatamente tolta dal fossile e investita in una transizione ecologica giusta, in misure a vantaggio della salute dei cittadini e nel futuro delle giovani generazioni" ha dichiarato Fiore. "Non paghiamo il fossile! - ha aggiunto Riccardo - Imbrattare una statua è scandaloso? Io dico che il vero scandalo è l'assoluta indifferenza del governo verso le nostre vite, che la crisi climatica distruggerà e sta già distruggendo. L'Italia è il sesto investitore al mondo in combustibili fossili, investe persino più di Russia e Arabia Saudita. Dobbiamo liberarci immediatamente di petrolio, carbone e gas: farlo è possibile, manca solo la volontà politica perché viviamo in un sistema in cui il profitto di pochi conta più della vita di milioni di persone".

"Laghi e fiumi ai minimi storici"

"La statua di Vittorio Emanuele II è un simbolo caro ai milanesi, in un punto nevralgico della città. Ma ha senso indignarsi per un po’ di vernice lavabile su una statua mentre si continua a ignorare la distruzione delle fondamenta stesse del nostro futuro? Laghi e fiumi ai minimi storici per la siccità, ghiacciai che scompaiono, ondate di calore ed eventi estremi sempre più devastanti e frequenti: questi sono gli effetti della crisi climatica, visibili e allarmanti, ma invece di agire per mitigarli il governo fa di tutto per aggravarli, alleandosi con le aziende del fossile che stanno registrando, in un crudele paradosso, i profitti più alti di sempre", si legge in una nota di Ultima Generazione.