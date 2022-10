"Stupratore fascista": vandalizzata la statua di Gandhi

E' la seconda volta in due mesi: la statua di Gandhi, collocata a San Donato Milanese sulla via Emilia, è stata nuovamente vandalizzata nella notte tra venerdì e sabato da ignoti. Era già successo alll'inizio di agosto. Proprio domenica 2 ottobre è l'anniversario della nascita del mahatma e, a San Donato, è in programma una cerimonia con le rappresentanze indiane a Milano. Il gesto è stato rivendicato con una scritta 'firmata' alla base della statua, "Khalistan zindabad", che si riferisce al movimento separatista che mira a costituire uno stato autonomo nella regione del Punjab, al confine tra India e Pakistan.

Ma la scritta più evidente è "rapist", stupratore, a cui si aggiungono altri insulti con la bomboletta spray. Alcuni cittadini hanno segnalato la cosa al Comune di San Donato Milanese, che ha fatto intervenire la polizia locale per le indagini e una squadra di pronto intervento per ripulire le scritte.