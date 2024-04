Vernice sulla statua di Montanelli, Sala: "Gesto da condannare"

Una condanna decisa. Netta. "È una cosa brutta, sbagliata. Non credo sia stata rivendicata la cosa, ma anche se fosse il mio giudizio non cambia: è una cosa sbagliata, ogni imbrattamento non ha senso, contestiamo le idee, ma mi pare una formula sbagliata”. È il giudizio del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in merito alla nuova azione che ha visto la statua di Indro Montanelli imbrattata con vernice viola.

Tutto è successo nella notte tra mercoledì e giovedì 4 aprile all'ingresso del parco a lui intitolato (i Giardini Pubblici di Porta Venezia) in piazza Cavour. Sulla statua (di bronzo) è stato versata una vernice di colore viola.

Non è la prima volta: più volte, in passato, la statua era stata presa di mira da chi accusa Montanelli di essere stato uno stupratore, per l'episodio del "matrimonio" con una ragazzina eritrea negli anni '30, durante la guerra d'Etiopia alla quale il futuro giornalista partecipò come soldato. Da più parti è stato anche chiesto di rimuovere la statua.