Monumentale, statua di Sant'Antonio danneggiata e abbattuta dai vandali

La statua di bronzo di Sant'Antonio da Padova di via Farini è stata abbattuta e danneggiata da alcuni vandali. È accaduto nella serata di giovedì, quando sul posto sono intervenuti i carabinieri.

A lanciare l'allarme è stato un cittadino che passando di fronte alla Basilica Santuario Sant'Antonio di Padova si è accorto che la statua, staccata dal basamento, era stata fatta cadere a terra all'interno della fontana antistante.

I militari hanno effettuato accertamenti e recintato la zona con nastro rosso e bianco. Al momento gli autori del vandalismo risultano ignoti: dopo aver atterrato la statua devono essere fuggiti riuscendo a far perdere le proprie tracce. Non sono ancora stati stimati i danni arrecati all'opera.

La statua

L'opera bronzea, una rappresentazione di Sant'Antonio che predica ai pesci, costituisce un elemento decorativo della fontana nello slargo davanti alla chiesa di chiesa di Sant'Antonio di Padova, tra via Maroncelli e via Farini, non lontano dal Cimitero Monumentale.

La statua, realizzata dallo scultore Giuseppe Maretto, venne collocata nel piazzale nel 1932, è quindi successiva alla basilica il cui primo nucleo risale alla seconda metà del 1800.