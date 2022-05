Due donne sono state bloccate e arrestate in Stazione Centrale

Due donne bosniache sono state arrestate dalla Polfer nei tunnel della metro della Stazione Centrale di Milano nella giornata di giovedì 26 maggio. Una era ricercata dal tribunale dei minorenni, l'altra, invece, aveva violato la misura della sorveglianza speciale. Il fatto è stato reso noto dalla questura attraverso un comunicato.

Tutto è iniziato quando gli agenti della Polfer hanno notato un gruppo di donne che si muoveva con atteggiamento sospetto all'interno della fermata M2. Sono quindi scattati i controlli e durante gli accertamenti è emerso che una delle due aveva violato la misura della sorveglianza speciale (misura emessa dal tribunale di Roma), mentre un'altra era ricercata con ordine di carcerazione emesso dal tribunale dei minorenni di Milano. Entrambe sono state arrestate.

Sempre nella giornata di ieri, la Polfer ha arrestato un italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, residente in provincia di Piacenza, è stato fermato per un controllo nella stazione di Corsico. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito gli agenti che lo hanno perquisito trovandogli nella borsa numerose pastiglie di ecstasy, Lsd, metanfetamine e ketamina, nonchè 185 euro in banconote. Sia le sostanze che i contanti sono stati posti sotto sequestro.