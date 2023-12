Stefana Camela morta dopo un intervento al naso a Milano

Il viaggio a Milano, l'operazione. Le dimissioni, segno che per i medici tutto fosse andato per il meglio. Poi, la tragedia. Una tragedia costata la vita a Stefania Camela, 47 anni, dipendente del comune di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, morta sabato scorso pochi giorni dopo un intervento chirurgico al naso effettuato in una clinica privata del capoluogo meneghino.

La settimana scorsa, stando a quanto raccontato dal compagno, la 47enne era arrivata sotto la Madonnina per l'operazione. "Doveva fare il setto nasale e i turbinati", ha raccontato a Il Giorno il fidanzato Michele Valerio Sibillo, che adesso chiede che venga fatta chiarezza sulle circostanze che hanno portato al decesso della donna.

A operazione compiuta, la vittima sarebbe stata dimessa ma sabato si sarebbe sentita male. A quel punto sarebbe stata accompagnata al Policlinico, dove i medici le avrebbero riscontrato una tromboembolia. Il giorno stesso la constatazione del decesso. Sul corpo di Stefania Camela verrà effettuata l'autopsia, per capire cosa sia successo.