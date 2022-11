Trovata morta davanti a casa sua in un lago di sangue: si indaga

È stata trovata morta davanti a casa sua Stefania Lala, milanese che da danni viveva nel quartiere Barbanella a Grosseto (Toscana). A notare il cadavere nella mattinata di venerdì 18 novembre è stato un corriere che doveva consegnare un pacco proprio nel palazzo dove abitava la 40enne, commessa in un supermercato della cittadina e madre (separata) di due figli di 7 e 10 anni.

Poco prima che fosse trovata priva di vita aveva accompagnato a scuola i due bambini che frequentano le scuole elementari a poche centinaia di metri dall'abitazione. Chi l'ha incontrata qualche ora prima che fosse trovata cadavere ha detto agli investigatori che sembrava tranquilla e non lasciava trasparire disagi.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia che non escludono nessuna ipotesi: dal gesto volontario al femminicidio. Il corpo è stato trovato a circa 4 metri dal muro del palazzo. Secondo una ipotesi investigativa la donna potrebbe essere caduta dalla terrazza condominiale ma data la distanza dallo stabile i detective non escludono che qualcuno l'abbia potuta spingere violentemente contro il parapetto. Non solo, gli investigatori non escludono che qualcuno l'abbia colpita per strada.

Il sostituto procuratore ha disposto l'autopsia per capire se la donna abbia riportato soltanto traumi alla testa (quelli visibili a occhio nudo) o se ci siano lesioni di altro tipo.