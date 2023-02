Gli assistenti (tra cui l'ultrà del Milan), l'eurodeputata leghista e la truffa all'Unione Europea

Assistenti, ma soltanto sulla carta. La Procura europea, Eppo, di Milano, con i pubblici ministeri Giordano Ernesto Baggio, Gaetano Rua e Sergio Spadaro che hanno firmato il provvedimento, hanno disposto il sequestro - eseguito dalla Guardia di Finanza di Brescia - di oltre 170mila euro nei confronti dell'eurodeputata leghista, Stefania Zambelli, e di quattro dei suoi assistenti.

I cinque, secondo l'accusa, avrebbe frodato l'Unione Europea sulle indennità parlamentari. L'indagine, stando a quanto appreso, riguarda un sospetto di truffa ai danni del bilancio Ue, che ha al centro la retribuzione dei quattro assistenti parlamentari assunti in Italia, ma che - sempre secondo l'inchiesta - non avrebbero svolto le attività per cui erano stati assunti, o le avrebberp svolte solo parzialmente, documentando falsamente la loro attività al Parlamento europeo.

Tra i quattro collaboratori figura anche uno dei capi ultras della curva sud del Milan, compagno della figlia della deputata e che risulta nello staff della leghista. Una parte del sequestro da 170 mila euro ha riguardato proprio l'uomo, a cui i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato anche un'auto oltre a due vetture riconducibili alla stessa Zambelli. Sequestrati anche conti correnti.

I quattro assistenti - secondo le indagini - avrebbero anche travisato i propri titoli di studio, dichiarando competenze scolastiche e professionali che non avevano. Si ritiene che l'eurodeputata abbia beneficiato anche delle somme corrisposte dal Parlamento europeo per le attività lavorative che il personale avrebbe dovuto svolgere. I danni stimati al bilancio dell'Ue ammontano in totale a 172.148,82, che è proprio la cifra sequestrata.

"In relazione ai fatti che hanno determinato l'esecuzione del sequestro preventivo a mio carico, tengo a precisare che né io né i miei collaboratori abbiamo commesso alcun illecito - la difesa che la Zambelli ha affidato a Facebook -. Il nostro operato è sempre stato improntato alla massima lealtà e trasparenza nei confronti delle istituzioni e della collettività. Mi preme sottolineare che l'assistente parlamentare, che con la sua denuncia ha dato origine a questo procedimento, è la stessa persona che mi aveva già denunciato al Parlamento Europeo nel 2019, con le stesse argomentazioni. In quella circostanza - ha proseguito l'esponente della Lega - per i medesimi fatti, questa assistente è stata all'esito del giudizio licenziata per giusta causa, secondo le indicazioni ricevute dagli stessi funzionari del Parlamento Europeo, mentre nei miei confronti non è stato emesso alcun provvedimento. Sono a completa disposizione delle autorità giudiziarie - ha concluso la politica bresciana - per qualsiasi chiarimento".

I provvedimenti giudiziari sono stati emessi su provvedimento firmato dal gip bresciano Andrea Gaboardi sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari.