Stefano Boeri indagato per turbativa d'asta

L'archistar Stefano Boeri risulta indagato per turbativa d'asta per la nuova Biblioteca Europea di informazione e cultura di Milano, che dovrebbe sorgere entro il 2026 nella zona di Porta Vittoria, tra viale Molise e via Cervignano. L'inchiesta è condotta dalla guardia di finanza, che sta effettuando perquisizioni e sequestri di carte e materiale informatico, e coordinata dalla procura di Milano con il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dei pm Giancarla Serafini, Paolo Filippini e Mauro Clerici.

Tra gli indagati anche Raffaele Lunati, l'architetto che si è aggiudicato il progetto (presentato circa un anno fa), e Cino Zucchi, membro della commissione che doveva valutare le proposte, come lo stesso Boeri. L'inchiesta mira a comprendere se la gara sia stata in qualche modo 'truccata'. Erano già emersi in passato legami professionali tra alcuni professionisti del raggruppamento che si era aggiudicata la gara, tra cui il capogruppo Lunati con Onsitestudio, e i due membri di commissione Boeri e Zucchi. Non risulterebbero funzionari comunali tra gli indagati.

La storia della Biblioteca Europea

Finanziata con fondi del Pnrr per 101 milioni di euro, la biblioteca sorgerà in un'area dismessa tra viale Molise e via Cervignano, in circa 30mila metri quadrati. L'area è vicina al passante ferroviario e alla stazione M4 di Porta Vittoria, così come all'ex macello anch'esso in corso di riqualificazione. Sostituirà la Sormani come 'biblioteca centrale' di Milano e disporrà di 2 milioni e mezzo di volumi, di cui 160mila a scaffale. Il percorso della Beic è stato molto travagliato: la prima idea risale al 1999 e il primo progetto vincitore (firmato da Peter Wilson) al 2001, con fase esecutiva nel 2008 quando, mancando fondi ministeriali per 206 milioni, era stato accantonato. Nel 2012, la giunta Pisapia ipotizzò di realizzarne una versione ridotta a City Life, ma poi fu abbandonata anche quell'idea.

Nel 2021 un gruppo di lavoro ha ridefinito le funzioni della biblioteca, ma è stato necessario indire un nuovo concorso, sia per la modifica della normativa antisismica sia perché sarebbe stato disponibile meno denaro. L'11 luglio 2022 è stato proclamato il vincitore del concorso, in seduta pubblica, su cinque finalisti. Ha vinto un raggruppamento con capogruppo Raffaele Lunati e altri otto architetti. Secondo classificato quello che aveva come capofila l'archistar Michele De Lucchi.