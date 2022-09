La corte d'appello di Milano assolve Steflor

Steflor è stata assolta dalla Corte di appello di Milano che ha anche disposto il dissequestro delle aree dell'azienda a Vimodrone (Milano).

La società, attiva nella vendita di piante, fiori e attrezzatura per il giardinaggio, rispondeva di inquinamento ambientale, discarica abusiva, falso e violazione dei sigilli. "Mercoledì 14 Settembre, è stata una giornata particolarmente felice per Steflor - si legge in una nota dell'azienda -. Una data storica per la famiglia Busatti, per gli oltre 90 dipendenti e per le centinaia di collaboratori, che da oltre trent’anni si prodigano con grande tenacia ed entusiasmo al progetto del giardino delle meraviglie, il naturale colorato e profumato mondo floreale".

"Si è finalmente chiuso con esito positivo un lungo processo penale, iniziato oltre 5 anni fa, che ha causato immani sofferenze umane ed economiche per tutto il nostro gruppo - continua Steflor -. La sentenza ha fatto giustizia e ha spazzato via con assoluzione a formula piena tutte le ingiuste e pesanti accuse, così come è stato disposto il

dissequestro di tutte le aree causa della chiusura fino ad oggi del sito di Vimodrone. Abbiamo superato gli eventi e i soprusi di questi ultimi e tormentati anni grazie alla nostra forza di volontà, alla consapevolezza di essere nel giusto e al profondo rispetto che nutriamo verso i nostri dipendenti, collaboratori e tutti colori che ci hanno sempre sostenuto e dato fiducia".

La vicenda giudiziaria era iniziata dopo che nel 2016 l'azienda aveva presentato al Comune di Vimodrone un progetto per un agrivivaio. A Steflor vennero contestati il reato di discarica abusiva in relazione alla gestione delle terre riportate, il reato di inquinamento ambientale, il falso nelle dichiarazioni fatte al Comune e la violazione di sigilli dell’area posta sotto sequestro. In primo grado l'azienda era stata condannata a 3 anni e 9 mesi. Poi, a gennaio 2021, dopo il ricorso presentato dai legali dello studio Romano Pietro di Rho, la Corte d'Appello di Milano ha assolto Steflor dalle accuse di inquinamento ambientale, discarica abusiva, falso e violazione dei sigilli, oltre a dichiarare prescritto il reato di abuso edilizio.