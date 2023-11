La stella di David disegnata sotto casa dell'insegnante di religione ebraica

Una stella di David disegnata sul muro con la vernice spray rossa. Come si faceva ai tempi del regime nazifascista per indicare quali erano le case degli ebrei, per farlo sapere a tutti e tenerli alla larga fino a quando non fossero stati deportati. A trovarla una donna di 51 anni, italiana, insegnante di religione ebraica. La stella disegnata sul muro esterno della sua abitazione, accanto al numero dell’interno del suo appartamento a Milano, in zona Acquabella.

La 51enne ha detto di non avere alcun sospetto su chi possa aver compiuto un gesto del genere, né di aver mai parlato con altri condomini della guerra tra Israele e Hamas. Ma si è detta molto preoccupata e spaventata per sé e per la propria famiglia. La denuncia è stata sporta, contro ignoti, certo.

Non è il primo caso. Il 16 ottobre, nei bagni del centro diagnostico italiano di via Saint Bon, erano comparse scritte antisemite molto pesanti. “Prima Hitler poi Hamas per voi ebrei forni e camere a gas”. Poi il 19 ottobre, ancora una volta sui muri dei bagni, nel panificio Erika e Cristiano dolce e salato di via Soderini: “Viva Hamas ebrei vi facciamo saltare tutti”. Le indagini sono aperte.