Stop agli alcolici in occasione di Olimpia-Stella Rossa

Niente alcolici nelle zone della movida dalle 8 alle 20 di giovedì 11 gennaio, in occasione del match di basket Olimpia Milano vs Stella Rossa Belgrado. A deciderlo il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia. In una nota viene spiegato che per assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili "turbative per l’ordine pubblico dovute all’eventuale abuso di bevande alcoliche" è stato deciso di "vietare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine con esclusione dei locali che svolgono servizio di ristorazione".

Il divieto sarà attivo in alcune zone specifiche del centro di Milano: piazza San Babila, piazza Duomo, piazza Cordusio, largo Cairoli, largo Beltrami, piazza Castello, Foro Buonaparte, nelle vie adiacenti e nelle zone limitrofe allo stadio Meazza, a zona Corso Como, zona Darsena e zona Sempione.

La decisione è stata presa anche in considerazione dei possibili rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nonostante il divieto di vendita dei biglietti per i tifosi della Stella Rossa non residenti in Lombardia (emesso dal prefetto il 23 dicembre 2023) il timore è che diversi supporter "possano ugualmente effettuare la trasferta a Milano e concentrarsi nel centro cittadino milanese per supportare la loro squadra, facendo insorgere tensioni e intemperanze con appartenenti a rivali tifoserie".

I timori sulla partita sono dovuti ai rapporti tesissimi tra i Delije - gli ultras della Stella Rossa - e i supporters della Roma, che potrebbero approfittare dell'arrivo in Italia dei rivali per tendere un agguato. I giallorossi, infatti, lo scorso 4 febbraio - e proprio dopo un Olimpia-Stella Rossa - erano stati aggrediti al termine di Roma-Empoli da una cinquantina di serbi che avevano portato via uno striscione e alcune pezze dei Fedayn, storico gruppo della Sud, poi bruciati al Marakàna di Belgrado.

Dopo quel raid, i romanisti hanno cercato in tutti i modi di vendicarsi. E potrebbero farlo ancora. "Quanto accaduto ha alimentato un tuttora non sopito senso di rivalsa e pertanto - ha messo nero su bianco il prefetto - non può escludersi che i tifosi della Roma possano porre in essere azioni di vendetta qualora fossero presenti a Milano tifosi della Stella Rossa Belgrado, come peraltro già accaduto a Bologna lo scorso 20 ottobre". Quel giorno, infatti, cinque studenti serbi in Ermasmus a Bologna furono colpiti con mazze e martelli con ogni probabilità da alcuni romanisti che avevano raggiunto il capoluogo emiliano. Anche quella volta, come ora, la trasferta era comunque stata vietata. Meno di un mese fa, invece, un gruppo di tifosi giallorossi avevano cercato un altro "contatto" in Svizzera - la Stella Rossa giocava a Berna -, ma in nove erano stati bloccati ed espulsi dal Paese.