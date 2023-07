Steso in strada, immobile, blocca la 90: "Aiutatemi, mi hanno aggredito"

Sdraiato per strada, immobile. In questo stato è stato trovato un 31enne all'alba di oggi, giovedì 20 luglio, intorno alle 6, all'angolo tra via Ercole Oldofredi e via Nazario Sauro, periferia nord della città. Ad allertare il 112 è stato il conducente della linea 90, quando la corsa del filobus si è arrestata proprio a causa della presenza dell'uomo sulla carreggiata.

Sul posto sono accorsi 118, con un'ambulanza, polizia locale e di Stato. Il 31enne, di nazionalità marocchina, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano per via di traumi al cranio e al torace. Al momento dell'arrivo dei soccorritori era semi incosciente, ma le sue condizioni, una volta arrivato al pronto soccorso, sono migliorate.

Declassato a codice giallo, dopo essersi ripreso, l'uomo ha raccontato agli agenti di essere stato aggredito da tre nordafricani che l'hanno poi rapinato di telefono e portafogli. In corso le indagini della questura per fare luce sulla vicenda e individuare i responsabii.