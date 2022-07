Il presidente dell'Inter Zhang ha perso una causa da 255milioni di dollari

Acque agitate in casa Inter e non solo per il calciomercato estivo. Il presidente dell'Inter Steven Zhang ha perso una causa giudiziaria a Hong Kong con alcuni creditori che lo ritengono in debito di circa 255 milioni di dollari. La notizia è stata riportata dall'Hong Kong south China morning post.

Secondo quanto riportato sul quotidiano asiatico Zhang sarebbe stato citato in giudizio da alcuni creditori lo scorso agosto per recuperare la cifra prestata e un'obbligazione inadempiente, impegni che il presidente dell'Inter avrebbe rinnegato. Nel dettaglio Zhang avrebbe garantito il rifinanziamento di 255 milioni firmati nel 2020 in un'operazione conclusa con la China Construction Bank (Asia) Corporation Limited a favore della Great Matrix Ltd, società interamente controllata dallo stesso Zhang. Durante il procedimento, tuttavia Zhang ha rinnegato questa operazione spiegando che le firme sui documenti di garanzia di rifinanziamento sarebbero state contraffatte e, quindi, di non essere a conoscenza dell'operazione.

Il giudice dell'alta corte, Anthony Chan, ha respinto le affermazioni "Non c’è dubbio che [Zhang] abbia partecipato al finanziamento originario del progetto, e per il quale aveva dato le sue garanzie personali - si legge nel dispositivo -. Considerato in tale ottica, il tentativo di Zhang di prendere le distanze con il rifinanziamento ha scarso merito". I creditori, dunque, secondo il giudice possono richiedere non solo i 250milioni di euro battuti ama anche gli interessi e i costi per la causa.

La China Construction Bank, sempre stando a quanto riportato dal South China Morning Post, avrebbe deciso di intentare inoltre una causa civile al tribunale di Milano chiedendo di invalidare la rinuncia allo stipendio del febbraio 2019 decisa dallo stesso Zhang per il suo ruolo in società.

La vicenda, comunque, tocca il club nerazzurro perché vede al centro il suo presidente: non ci sono responsabilità per la società calcistica.