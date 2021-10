Tutte le strade di Milano chiuse nel weekend di domenica 31 ottobre

Manifestazioni contro il green pass e eventi natalizi. Per questi motivi alcune strade di Milano saranno chiuse al traffico nella serata di venerdì e nella giornata di domenica 31 ottobre. I dati sono stati pubblicati sul portale istituzionale del comune di Milano. Non solo, nell'elenco manca la pressoché certa manifestazione del sabato pomeriggio dei novax; non è chiaro quali strade di Milano verranno chiuse perché il corteo - abusivo - non ha concordato alcun percorso.

Fiaccolata contro il green pass

Venerdì 29 ottobre dalle ore 20:00

Manifestazione con fiaccolata contro l'obbligatorietà del Green Pass. Concentramento dalle ore 20.00 in Piazza della Scala. Il corteo prosegue in: via Santa Margherita, via Mengoni per terminare in piazza del Duomo.

Aspettando Natale a Lorenteggio

Domenica 31 ottobre dalle ore 7:00 alle 22:00

Chiusura al traffico di: via Tolstoj (tratto compreso tra la via Savona e la via Winckelmann). Sono esclusi i mezzi di soccorso e gli aventi diritto.