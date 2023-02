La strada in centro a Milano chiusa (per oltre un anno) per lavori in un palazzo privato

Da lunedì 6 febbraio, via Bassano Porrone, nel Municipio 1, sarà interdetta al traffico veicolare per consentire i lavori di restauro conservativo di un palazzo privato che si affaccia sulla via.

I lavori nel cantiere privato dureranno almeno un anno e comporteranno modifiche alla viabilità del reticolo stradale circostante. Sarà infatti prevista l’inversione del senso di marcia di via Clerici e via Dei Bossi; via San Protaso potrà essere percorsa solo da taxi, motocicli e aventi diritto. Verrà infine aperta a taxi e motocicli via Tommaso Grossi, parallela a via Bassano Porrone, in direzione centro, verso piazza Cordusio.

Entrambe le vie saranno dotate di sistema di controllo di accesso.