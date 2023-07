Nubifragio a Milano, vie allagate e invase dagli alberi: città paralizzata, tutte le strade chiuse

Una città nel caos. Martedì mattina Milano si è svegliata paralizzata a causa del nubifragio che ha colpito il capoluogo meneghino nella notte, quando sotto la Madonnina si è abbattuta una tempesta di pioggia, grandine e vento. Tanti i danni, tra strade allagate e alberi caduti sulle auto, sulle case e sulle carreggiate.

"Disagi viabilistici in tutta la città causati da eventi atmosferici avversi", ha avvisato la polizia locale, invitando tutti a "prestare la massima attenzione alla guida".

Video | Il violento nubifragio di questa notte

A causa della caduta degli alberi vengono segnalati chiusure e deviazioni in via Pisacane all'incrocio con piazza Fratelli Bandiera, in piazza Firenze, in via Forni all'altezza di via Bernardino da Novate, in via Rogoredo, in via Lorenteggio all'altezza di piazza Frattini, in via California all'angolo con via Foppa, in via Battistotti Sassi, in piazza Novelli, in via Carlo Bo e in piazza Pompeo Castelli.

E ancora, disagi in viale Teodorico, corso Italia, via Ariberto, via Maniago, via De Nicola, via Kant, viale Regina Margherita, via Pio II, via Parri, Bastioni di Porta Nuova, via dei Salici e via Seprio. Problemi alla circolazione si riscontrano praticamente ovunque: chiusure e danni anche in via Gandino, viale Zara, viale Milton e via Anfossi.

??? DISAGI VIABILISTICI in tutta la città causati da eventi atmosferici avversi. Prestare la massima ATTENZIONE alla guida e prudenza. Verranno comunicate strade chiuse e riaperture in tempo reale. #polizialocalemilano #infotraffic #viabilità #TrafficAlert #ComuneMilano July 25, 2023

Situazione critica anche per i mezzi pubblici. Proprio a causa della caduta di alberi e rami - che in molti caso hanno tranciato i cavi aerei dei mezzi -, Atm ha informato che ci sono ritardi e cancellazioni per autobus, tram e filobus.