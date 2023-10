Crollo alla cascina, c'è una data per riaprire la strada chiusa da 9 giorni

Dovrebbe essere riaperta entro lunedì 16 ottobre via Lampugnano, nel quartiere milanese di Trenno, chiusa al traffico da domenica 1 ottobre a causa del crollo parziale avvenuto a Cascina Colombini, al civico 170. Lo ha reso noto Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8, dopo una riunione con le direzioni Mobilità e Sicurezza e la polizia locale, in cui sono state stabilite le tempistiche sia per la messa in sicurezza dell'edificio sia per il ripristino della viabilità.

Alternative viabilistiche, come un senso unico alternato in via Fratelli Rizzardi, sono state studiate ma escluse per motivi pratici. I lavori di messa in sicurezza della cascina continueranno comunque anche dopo il 16 ottobre, con un rafforzamento delle transennature, a strada riaperta. Saranno inoltre installati cartelli provvisori, compresi quelli di divieto d'accesso ai veicoli dei non residenti che dunque continueranno a non poter transitare in via Lampugnano.

Deviata una linea Atm

Stando al sito di Atm, resta comunque deviato fino al 31 ottobre il percorso della linea bus 64 in direzione Bonola: da San Siro Stadio M5, i bus 64 transitano per via Pinerolo e via Montale anziché per via Novara, via cascina Bellaria e Trenno. La struttura, nota anche come Cort del Colombin, costruita tra il XV e il XVI secolo, era disabitata, quindi nessuno è rimasto ferito per il crollo. Si tratta di una delle cascine in disuso che il Comune di Milano, da tempo, prova a mettere a bando, senza successo nel caso di cascina Colombini.