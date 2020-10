Il Giro D'Italia arriva a Milano: ecco l'elenco delle strade chiuse per la manifestazione

Domenica 25 ottobre, in occasione della 21ma tappa del 103° Giro d’Italia, con partenza dal Comune di Cernusco Sul Naviglio e arrivo a Milano in piazza Duomo, il circuito verrà chiuso dalle 9 alle 18.

Le strade chiuse domenica 25 ottobre per il Giro

L’ingresso a Milano avverrà da via Palmanova e la tappa proseguirà poi su via Cesana (contromano), largo Tel Aviv, via Anacreonte (contromano), via Padova, piazzale Loreto, corso Buenos Aires, piazza Oberdan, corso Venezia, piazza San Babila, corso Matteotti, piazza Meda, via San Paolo, corso Vittorio Emanuele II, piazza Duomo.

Dopo l’arrivo in piazza Duomo, i corridori proseguiranno lungo via Mercanti, piazza Cordusio, via Dante, largo Cairoli, via Beltrami e piazza Castello, dove sarà allestito il villaggio della manifestazione.

Lungo il percorso sono stati individuati i seguenti punti di attraversamento per pedoni e veicoli di emergenza:



- via Padova all’intersezione con via Cambini (pedonale);

- via Padova all’intersezione con via Clitumno (pedonale);

- via Padova all’intersezione con via Giacosa (veicoli di emergenza e pedonale);

- corso Buenos Aires all’intersezione con via Stradivari (veicoli di emergenza e pedonale);

- corso Buenos Aires all’intersezione con via Plinio (pedonale);

- corso Buenos Aires all’intersezione con piazzale Oberdan (veicoli di emergenza e pedonale);

- corso Venezia all’intersezione con via Senato (veicoli di emergenza e pedonale);

- piazza San Babila all’intersezione con corso Matteotti (pedonale).

Il percorso sarà presidiato, nell’arco della giornata, da circa 450 agenti di polizia locale.