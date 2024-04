Tutte le strade chiuse sabato 20 aprile a Milano: i blocchi del traffico

Fuorisalone, cantieri e altri eventi. Come ogni fine settimana il Comune di Milano comunica tutti i mini blocchi del traffico in programma per il fine settimana. Le strade chiuse nel weekend sotto la Madonnina sono state pubblicate da Infomobilità su X (Twitter).

Tutte le strade chiuse a Milano sabato 20 aprile

Il Fuorisalone

Per decongestionare il traffico veicolare e consentire una migliore fruizione da parte del pubblico, il Comune in collaborazione con Amat e in accordo con i principali operatori delle zone interessate, realizzerà progetti di pedonalizzazione temporanea con elementi di urbanistica tattica in due delle aree a maggiore concentrazione di eventi: zona Tortona e zona Brera. Al termine della Design Week, gli arredi saranno riutilizzati per interventi di pedonalizzazione di fronte alle scuole della città.

Saranno diverse le strade chiuse in città. Via Solferino, secondo l'ordinanza sindacale pubblicata sull'albo pretorio di palazzo Marino, sarà chiusa da lunedì 15 aprile a venerdì 19 aprile dalle ore 17 alle 22, sabato 20 aprile dalle 14 alle 22 e domenica 21 aprile dalle 14 alle 20. Per quanto riguarda la zona Tortona, questo l'esatto elenco delle chiusure: Via Savona, da Via Tortona a Via Bergognone; Via Tortona, da Piazzale delle Milizie a Via Forcella e da via Voghera e via Savona; Via Voghera; Via Bergognone, da via Solari alla ferrovia; Via Orseolo Pietro; Via Montevideo, da Via Solari a Via Savona; Via Cerano, da via Savona a via Voghera; Via Novi; Via Forcella Vincenzo; Via Bugatti Gaspare; Via Stendhal, da Via Savona a Via Tortona; Via delle Foppette; Via Ventimiglia; Via Bobbio; Via Barbavara; Largo delle Culture, Piazzale Stazione Genova, lato ferrovia.

