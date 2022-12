Strade Sicure, l'incontro a Milano: si va avanti e si pensa alle Olimpiadi

Cinquemila militari in tutta Italia, tra cui un buon numero a Milano. Anche in vista dei giochi olimpici. E' quanto ha garantito Isabella Rauti (Fdi), sottosegretaria alla Difesa con delega all'operazione 'Strade Sicure', incontrando martedì a Milano il prefetto Renato Saccone, il questore Giuseppe Petronzi e i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza. Rauti ha assicurato che i fondi della Legge di bilancio 2023 garantiscono il proseguimento dell'operazione con 5mila militari nel territorio nazionale, ma ha anche annunciato ulteriori impegni per il 2024 e il 2025.

Per Rauti, 'Strade Sicure' "ha sempre risposto con efficacia svolgendo un'importante funzione di deterrenza, di monitoraggio del territorio e di presenza capillare nelle città italiane", nononstante la "contrazione numerica". Secondo la sottosegretaria, il governo lavorerà a breve sulle linee di intervento in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.