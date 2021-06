Strade Sicure, l'avvicendamento in Lombardia: va via la Folgore, arriva la Cavalleria

In sei mesi di operazioni, eseguiti più di cento interventi di ordine pubblico insieme alle forze dell'ordine

Si e? svolto venerdì 4 giugno, con il passaggio di consegne avvenuto tra il Colonnello Gianluca Dello Monaco (Comandante dell’8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti "Folgore") e il Colonnello Ivano Marotta (Comandante del Reggimento "Piemonte Cavalleria 2°"), l’avvicendamento al comando del Raggruppamento "Lombardia e Trentino Alto Adige", unita? dell’Esercito Italiano impegnata nell’operazione Strade Sicure.

Negli ultimi sei mesi, gli oltre 950 uomini e donne del Raggruppamento a guida dell'8° Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti "Folgore" sono stati impegnati, insieme alle forze di polizia, per la vigilanza di infrastrutture strategiche e di siti sensibili e di interesse come, ad esempio, tribunali, ambasciate, consolati, edifici religiosi, sedi istituzionali e centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr).

Le operazioni di pattugliamento e controllo del territorio, poste in essere dal personale del raggruppamento "Lombardia e Trentino Alto Adige", hanno contribuito a garantire l’ordine pubblico e il contrasto alla criminalita? assicurando una risposta pronta, flessibile ed efficace nonostante le difficolta? dovute alla pandemia da covid e la complessa gestione dell’emergenza sanitaria.

Le numerose attivita? di controllo hanno permesso di identificare circa 60 mila persone, eseguire piu? di 100 interventi di ordine pubblico, sequestrare circa 850 grammi di sostanze stupefacenti, trarre in arresto 18 malviventi, percorrere oltre un milione di chilometri e compiere molti interventi in favore della collettivita? lungo le strade e in piazze, stazioni metropolitane ed aeroporti.

«Questi numeri - si legge in una nota - certificano l’impegno dell’Esercito Italiano, uno sforzo quotidianamente ripagato dalle attestazioni di stima e riconoscenza ricevute dalle autorita? prefettizie e dai rappresentanti degli enti locali, ma soprattutto dal senso di gratitudine dimostrato dalla popolazione residente».