Strafatto cerca di entrare nelle altre stanze d’hotel

È stato sorpreso mentre tentava di entrare nelle stanze di un hotel dove alloggiava il 32enne italiano che martedì è stato arrestato dai carabinieri in evidente stato di alterazione psicofisica. Secondo quando riportato dai militari, l’uomo li avrebbe aggrediti con calci e pugni e per questo in manette per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto è avvenuto all’interno di un albergo in via Sacchini a pochi passi da piazzale Loreto. L’uomo si trovava all’interno della struttura dove alloggiava, in stato di alterazione evidentemente scaturita dall’uso di droghe. Il 32enne ha cominciato a scagliarsi contro le porte delle altre stanze occupate dagli ospiti dell’hotel, tentando di entrare. I militari sono intervenuti cercando di calmare l’uomo, ma, di tutta risposta, sono stati aggrediti con calci e pugni, costretti all’uso di spray al peperoncino e altri equipaggiamenti per immobilizzarlo.

I carabinieri hanno trovato nella stanza del 32enne alcune bustine con residui di Mdpv e diverse confezioni di farmaci psicotropi.