Disastro di Pioltello: il guasto era stato segnalato nel 2017

La necessità di sostituire il giunto in pessimo stato al centro disastro ferroviario di Pioltello arrivò nel maggio 2017, circa 8 mesi prima di quella tragica mattinata del 25 gennaio in cui morirono tre persone e oltre un centinaio riaverò ferite. È quanto è emerso nell'udienza del 29 novembre al tribunale di Milano.

Al primo avviso orale seguì poi una mail ufficiale: "Ad agosto 2017 ho preso l’iniziativa di mandare ai miei superiori un elenco di attività uragenti da fare su quella tratta – ha dichiarato ai giudici Francesco Raffo, dal 2003 capo tecnico dell’unità di manutenzione Rfi sulla tratta Pioltello/Romano di Lombardia – e non ho mai ricevuto risposta. Mi dicevano di stare tranquillo. A ottobre 2017 abbiamo fatto un sopralluogo con un’impresa, ma non è successo nulla".

Un altro dipendente di Rfi, sempre sentito in aula, ha ribadito che il giunto andava sostituito: "Ad agosto siamo andati in ferie tranquilli perché sapevamo che a settembre sarebbero venuti a mettere a posto tutto. Quando abbiamo riscontrato che non erano venuti ci siamo preoccupati. Non abbiamo ricevuto raccomandazioni speciali per il controllo del giunto nei mesi invernali".

Per la difesa di Rfi, invece, la questione è controversa. L'unico imputato ad avere patteggiato una pena a 4 anni è l'allora responsabile del nucleo manutentivo lavori di Treviglio di Rfi. E nel processo compare proprio Rfi che è anche responsabile civile; 10, invece, gli imputati tra cui spicca l'ex amministratore delegato della società Maurizio Gentile. Una 60ina tra passeggeri e famigliari delle vittime, oltre il sindacato Filt Cgil Lombardia, sono invece le parti civili.