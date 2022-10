Troupe di Striscia aggredita dalle borseggiatrici della metro

La troupe di Striscia la notizia è stata aggredita da una borseggiatrice della metropolitana. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi sulla linea M1 (la rossa) mentre la malvivente già nota alle forze dell'ordine stava cercando di derubare alcuni passeggeri.

La borseggiatrice, come mostrato nel servizio andato in onda nella puntata di lunedì 10 ottobre, ha prima fatto alcuni gestacci a Valerio Staffelli e ai cameraman per poi aggredirli con calci, pugni e sputi.

Non è il primo incontro ravvicinato tra il personale del telegiornale satirico e le borseggiatrici della metro: il 21 settembre scorso le ladre avevano tentato di dribblare le telecamere e cercato rifugio all'interno dell'ufficio Polmetro di Cadorna. Trovando la porta chiusa l'avevano presa a calci nel tentativo di farsi aprire più in fretta. Proprio per questo motivo erano state trattenute e denunciate per danneggiamento