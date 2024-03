Striscione contro il preside della scuola che chiude per il Ramadam

Uno striscione contro Antonio Fanfoni, dirigente della scuola di Pioltello (Milano) finita al centro dell'attenzione per la decisione di chiudere per il giorno della fine del Ramadan: "La scuola respira se Fanfoni si ritira - 10 aprile 2024, decisione irresponsabile". È comparso vicino all'istituto Iqbal Masih, appeso nella serata di giovedì 28 marzo dai militanti del Nucleo autonomo mobile (Nam), aderente alla 'Rete dei patrioti', sigla di estrema destra. Nel cartellone la data, ovvero quella nella quale il Consiglio d'istituto ha scelto di chiudere, è scritta in numeri romani.

A diffondere la foto dello striscione e la notizia è lo stesso gruppo sui social media. "Nella serata di giovedì 28 marzo, i militanti del Nucleo autonomo mobile (Nam), comunità attiva sul territorio della Martesana e aderente alla Rete dei patrioti, hanno affisso uno striscione vicino alla scuola Iqbal Masih di Pioltello per chiedere le dimissioni del preside Fanfoni, dopo la conferma ufficiale della chiusura dell'istituto il 10 aprile per celebrare la fine del Ramadan", scrivono.

"Intendiamo innanzitutto - proseguono i militanti - esprimere la nostra solidarietà al 53% di famiglie italiane, presenti coi loro figli in questa scuola, che dovranno fronteggiare questo gravissimo disagio, facendo salti mortali per organizzarsi con baby sitter o lasciando i figli da parenti o amici per quel giorno di chiusura anomala! Ribadiamo la nostra fermezza su questa pericolosa scelta politica appoggiata dalla sinistra, che tanto fa per cancellare le festività cristiane nelle nostre scuole e che si piega, per racimolare voti, al volere di questa piccola parte della comunità musulmana presente nella nostra Patria". Un punto, quello sul cristianesimo, 'smontato' nei giorni precedenti da una lettera dei parroci di Pioltello.

"Come parroci delle parrocchie di Pioltello - hanno scritto don Andrea, don Giacomo, don Marco - ci sentiamo di dire che la decisione del Consiglio di istituto è nata da una seria e attenta capacità di leggere il tessuto sociale della nostra città, non accettiamo in alcun modo i toni aspri e violenti con cui in questi giorni si è manifestato il dissenso, trasformando una scelta ponderata in una battaglia politica o ideologica". La realtà di Pioltello, spiegano i parroci "è molto complessa e di certo non servono le chiusure e il disprezzo serve invece la capacità di darsi la mano e lavorare insieme". I tre religiosi hanno definito la decisione della scuola frutto del "buon senso di chi opera ogni giorno in una realtà multietnica con passione", e hanno espresso "solidarietà al preside e a tutto il Consiglio di istituto".

"Questo primo passo di islamizzazione delle nostre scuole - conclude poi la nota dei Patrioti - porterà altre richieste che lentamente distruggeranno la nostra millenaria identità e cultura romano-cristiana, che fanno grande la nostra Italia e l'Europa dei popoli. Noi continueremo a difendere la nostra identità al fianco del popolo italiano". Nei giorni scorsi, in realtà, la scelta della scuola era stata avallata indirettamente anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha risposto con una nota all'istituto dicendo esplicitamente di apprezzare il lavoro che il corpo docente e gli organi di istituto svolgono nell'adempimento di un compito prezioso e particolarmente impegnativo come quello dell'insegnamento; oltre a definire tutta la polemica scoppiata "di modesto rilievo".