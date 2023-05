"Milano medaglia d'oro degli stupri": lo striscione shock dell'estrema destra

"Milano città medaglia d'oro degli stupri". Questa la frase apparsa in diversi striscioni affissi in città, nella serata di venerdì 5 maggio, firmati da "Rete dei patrioti", una sigla dell'estrema destra. Il gesto è stato rivendicato sulla pagina Facebook "Movimento nazionale - Rete dei patrioti".

Secondo quanto si legge su Facebook, "La Milano del sindaco Sala, l'ormai famigerata Gotham city italiana, ha ottenuto un primato, degno delle 'medaglie d'oro' generate dalla guerra civile e dalla violenza partigiana. La medaglia d'oro degli stupri, delle violenze sulle donne, uniti al più alto numero di reati, sono il traguardo che segnano una Milano che 'da bere' è diventata 'da stuprare'". Il comunicato conclude affermando che "la Rete dei patrioti invita i cittadini a unirsi per riconquistare Milano e cacciare l’amministrazione più deleteria dell’ultimo ventennio".

Immediata la reazione di 'Memoria Antifascista', secondo cui "continuano le provocazioni dei gruppi neofascisti a Milano". Parlando del testo dello striscione, 'Memoria Antifascista' fa notare che "il riferimento è alla medaglia d'oro della Resistenza che la città ha ottenuto con il sangue di tante partigiane e partigiani morti per la libertà". 'Memoria Antifascista' conclude chiedendo "lo scioglimento dei gruppi neofascisti" e domandando alle istituzioni "come mai ancora sia permesso alla Rete dei patrioti di avere una sede in via Palmieri in uno stabile Aler. Soffiare sul fuoco del razzismo e della paura non può essere una finalità sociale per avere una sede a prezzi ridicoli di proprietà pubblica".

La mobilitazione contro le armi in Ucraina

Il Movimento nazionale - Rete dei patrioti è nato nel 2020 in seguito a una scissione da Forza Nuova. L'ex consigliera di Municipio 5 Roberta Perrone è la portavoce per il nord-ovest. Il movimento, negli ultimi mesi, ha preso nettamente posizione anche contro il Governo Meloni per quella che viene definita "immigrazione fuori controllo" e contro l'invio di armi per aiutare l'Ucraina.