Milano chiede a Beppe Sala la città a 30 all'ora: gli striscioni in giro per la città

Una serie di striscioni comparsi stanotte in giro per Milano per chiedere al sindaco Beppe Sala la realizzazione di una città a 30 km/h. Questa la richiesta di un gruppo di cittadini che hanno affisso gli striscioni a un anno dalla proposta per imporre all’area cittadina il limite di velocità in auto. “Milano non ama aspettare, Beppe quando sta città a 30?”, recita uno degli slogan apparsi tra il Duomo, piazza Castello e l’Arco della Pace.

“Abbiamo appena appreso che mentre questa notte eravamo in azione a installare striscioni che chiedono a Beppe Sala di fare di Milano una città 30 per fermare i morti in strada, un ragazzo di 37 anni in bici perdeva la vita investito e ucciso da una persona alla guida di un’auto”, si legge in una nota diffusa da Ansa. “Un anno fa Milano, e l'Italia si risvegliavano con le prime pagine, i telegiornali, i social, che in coro dicevano: 'Milano sarà città a 30 all'ora dal primo gennaio '24: il voto del consiglio comunale’”, evidenziano.

L'ultima tragedia sulle strade

Nella notte tra martedì e mercoledì a Milano un uomo di 37 anni che viaggiava in sella a una bici elettrica è morto dopo essere stato investito da un'auto. Il dramma si è consumato verso le 2.30 all'incrocio tra via Scipione Pistrucci e viale Umbria. Ivano Calzighetti sarebbe stato travolto da una Peugeot 208 con a bordo un ragazzo di 22 anni e una ragazza di 25. L'impatto è stato devastante e per il ciclista non c'è stato nulla da fare.