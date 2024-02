Striscioni contro le Olimpiadi di Milano: multati 9 attivisti nella notte

Olimpiadi nel mirino. Nella notte tra il 7 e l'8 febbraio, otto attiviste di Extinction Rebellion hanno provato ad appendere due striscioni davanti al palazzo della Regione Lombardia in via Melchiorre Gioia. Gli striscioni riportavano il dissenso del movimento ambientalista verso le olimpiadi di Milano cortina 2026, a 2 anni esatti dalla cerimonia inaugurale. Le attiviste erano arrivate sul luogo da pochi minuti e ancora non avevano aperto gli striscioni quando polizia locale e carabinieri sono intervenuti "tenendo le attiviste in fermo", hanno spiegato dallo stesso gruppo.

Sequestrati gli striscioni, che recitavano: "Olimpiadi senza neve? Una cagata pazziesca" e "Aeroporto a Cortina? Una cagata pazzesca", con un chiaro riferimento a una frase celebre di Fantozzi. Le attiviste, stando a quanto reso noto dalla stessa associazione, hanno ricevuto una multa per "affissione abusiva".

"Un’azione nonviolenta con l’obiettivo di esprimere dissenso riguardo alle Olimpiadi Milano-Cortina ha ricevuto una repressione spropositata mostrando un chiaro intento intimidatorio nel dare multe per fatti non accaduti. Il movimento Extinction Rebellion negli ultimi mesi ha ricevuto numerose denunce penali, fogli di via e avvisi orali, in Italia la repressione continua a crescere verso le giovani che lottano per il proprio futuro. L’espressione di dissenso pacifico e non violento dovrebbe essere fondamentale in uno stato democratico", hanno recriminato gli attivisti.

"Questa mattina sono uscita di casa per fare un’azione che non sono riuscita a fare ma ho passato 3 ore al freddo e torno a casa con una multa", le parole di Sara, una delle manifestanti. "Le Olimpiadi Milano-Cortina sono l'ennesimo esempio di governance d’emergenza per semplificare le regole e facilitare la devastazione dei territori. La pista da bob a Cortina da 81 milioni di euro sarà l’ennesimo impianto abbandonato sulle nostre montagne, costruito senza valutazione ambientale, di sicurezza e un piano per il futuro. Le Olimpiadi - hanno concluso gli attivisti - lasceranno a Milano 5 milioni di metri quadri in più di trasformazioni urbane ed edilizie, con ulteriore consumo di suolo e inquinamento dell’aria".