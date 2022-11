Studente disegna una svastica e dà un pugno all'insegnante

Uno studente dell'Isis Ponti di Gallarate (Varese) è stato sospeso per un anno. Il giovane ha disegnato una svastica e frasi antisemite sulla cattedra. La docente che l'ha ripreso, inoltre, secondo quanto è emerso, è stata colpita da un pugno. Il duro provvedimento si è reso necessario perchè il ragazzo sembra "non abbia ben compreso la gravità del gesto". Il fatto è avvenuto la scorsa settimana. Il sindaco del Comune varesotto, Andrea Cassani, ha voluto esprimere vicinanza all'insegnante e condannare fermamente il gesto.

"Qualche disegno di svastiche e qualche frase antisemita bellamente fatti trovare sulla cattedra; la docente chiede chi sia l'autore del gesto. La volontà della docente è avviare un momento formativo importante, proprio per maturare il senso del rispetto. Ma le cose vanno diversamente e alla fine, turbato, lo studente responsabile, sentendosi smascherato, regala un occhio nero alla docente. Tutta la comunità del Ponti esprime alla collega sostegno, supporto e stima e si stringe intorno a lei per far sì che riesca a superare il momento di smarrimento e ansia che le ferite interiori (non visibili) inevitabilmente portano come strascico", si legge in una nota del dirigente scolastico Giuseppe Martino.

"La comunità scolastica condanna questo atto che offende una professionista, un pubblico ufficiale, una donna - prosegue lo scritto -. La sanzione comminata è stata la sospensione dello studente per tutto l’anno scolastico. Tale posizione della scuola si estende a tutte le situazioni dove viene leso il diritto dei singoli, che accidentalmente possano trovarsi in una situazione di maggiore fragilità rispetto a chi agisce con violenza. Ognuno ha il diritto di lavorare e vivere la propria vita in sicurezza e nel rispetto della propria identità e delle proprie posizioni intellettuali. È attraverso il confronto delle idee che si sviluppa lo spirito democratico ed un positivo clima di libera convivenza civile. Il Ponti ha i suoi valori e chi vuole farne parte deve accettarli, per implicita condivisione".