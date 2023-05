La denuncia del collettivo: "Studentessa aggredita dai fascisti"

Picchiata sotto casa da tre neofascisti. Questa l'aggressione che avrebbe subito una ragazza nel giorno dell'anniversario dell'omicidio dello studente di destra Sergio Ramelli. A denunciarlo il collettivo del liceo Manzoni di Milano.

La giovane sarebbe stata malmenata sotto casa lo scorso 29 aprile, data in cui si è commemorata la morte di Ramelli. La ragazza, spiega il collettivo, sarebbe stata chiamata per cognome, "immobilizzata e colpita con forti ginocchiate sulla schiena e schiaffi al volto, mentre le venivano urlati insulti a sfondo politico". "Dopo la violenza - prosegue il collettivo - è riuscita a scappare e andare in pronto soccorso" dove le è stato chiesto di sporgere denuncia (la quale non risulterebbe formalizzata).

"Denunciamo pubblicamente questo fatto - afferma il gruppo studentesco - perché riteniamo necessario mettere a conoscenza tutti di queste violenze". Quanto subito dalla studentessa è "un attacco squadrista organizzato e premeditato, volto a colpire una studentessa minorenne perché antifascista. Non è concepibile che una ragazza delle superiori debba aver paura di tornare a casa, di essere seguita e picchiata da uomini adulti". Per protestare contro quanto accaduto e manifestare solidarietà alla vittima, l'l'invito a "tutte le realtà antifasciste" è a riunirsi in via Beroldo sabato 13 maggio alle 17.