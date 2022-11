"Minacciata e umiliata perché mangiavo in aula": la denuncia di una studentessa disabile

Fuori faceva freddo e pioveva. Così una studentessa disabile, ammalata di tumore, ha deciso di mangiare in aula. Ma appena il personale dell'università se ne è accorto le ha intimato di andarsene, minacciandola e umiliandola. L'episodio ieri, giovedì 10 novembre all'università di Pavia.

La ragazza, iscritta a filosofia, racconta nei dettagli quello che le è successo in un comunicato del Coordinamento per il diritto allo studio-Udu di Pavia: "Sono entrata nell'aula dove avevo lezione, mi sono seduta in fondo e ho iniziato a mangiare. Sono stata avvicinata da una signora che si è messa ad urlare di uscire. Io le ho fatto presente di essere invalida e di avere un tumore. Sul momento si è allontanata, ma poi sono arrivati in due che hanno alzato i toni, mi hanno detto che non potevo stare lì. Ho cercato di oppormi, di dire che mi ammalo e che non potevo stare fuori. A quel punto si sono avvicinate delle studentesse per sostenermi, ma il comportamento del personale è ancora peggiorato, infatti sono stata minacciata che sarebbero intervenuti i carabinieri".

"Mi sono allontanata e ho provato ad andare in portineria per cercare una soluzione - continua a raccontare la ragazza -, ma mi è stato risposto che erano affari miei. Non sapendo più cosa fare, mi sono rivolta all'ufficio disabili e ai rappresentanti degli studenti che sono prontamente intervenuti. Adesso sono stanca e confusa, il rettore mi ha chiamato per scusarsi dell'accaduto. Ieri è capitato a me che sono riuscita a reagire e denunciare, ma la cosa sarebbe potuto capitare anche a persone più fragili".

Dopo l'episodio, gli studenti, che già da tempo reclamano luoghi al chiuso in ateneo dove poter mangiare i pasti che si portano da casa, si sono riuniti davanti al rettorato in un presidio, che è stato promosso dal Coordinamento per il diritto allo studio. "Non è possibile - dice Udu - continuare a tirare fuori della scuse per negarci gli spazi dove mangiare".