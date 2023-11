Studentessa aggredita e picchiata fuori da scuola: arrestata una 15enne

Una ragazza di 15 anni è stata aggredita da due coetanee fuori dalla scuola che frequentano: calci, pugni e spintoni. Una delle due aggressore si è scagliata anche contro i poliziotti, mandandone tre al pronto soccorso. È successo alle due di martedì pomeriggio a Milano, in via padre Salerio (zona Lampugnano), all'esterno del plesso scolastico Ecfop, un centro di formazione professionale non statale. Le due responsabili hanno precedenti per reati contro la persona e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, secondo quanto riferito dalla questura di Milano, farebbero parte di una banda giovanile.

La vittima, appena uscita da scuola, è stata raggiunta dalla principale aggressora, che l'ha affrontata, armata di coltello da cucina (che comunque non ha mai utilizzato), chiedendole se si fosse dimenticata di lei, e poi ha preso a spingerla e colpirla con pugni e calci, fino a farla cadere per terra. A quel punto è arrivata un'amica dell'aggressora per 'spalleggiarla'.

Ben presto sono sopraggiunti alcuni insegnanti per dividerle, e la vittima è riuscita a scappare dentro la scuola mentre l'altra cercava d'inseguirla. All'arrivo delle volanti del commissariato Bonola, l'aggressora ha insultato i poliziotti ("coglioni, che cazzo volete?") e ha sputato al volto di uno di loro, tirando anche dei calci. Mentre la vittima veniva portata al pronto soccorso del San Carlo (ne avrà per 5 giorni), le due sono state accompagnate in questura, dove, durante le fasi d'identificazione, hanno continuato a rivolgere insulti agli agenti, e quella che aveva iniziato l'aggressione contro la compagna ha morso una poliziotta alla mano. Il 'bilancio' finale è di tre agenti al pronto soccorso, tutti con prognosi di 3 giorni.

Una arrestata, l'altra denunciata

La più violenta delle due 15enni portate in questura è stata arrestata per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e indagata per lesioni, ed è stata portata al carcere minorile di Genova. L'altra, che in tutte le fasi (fuori da scuola e in questura) ha agito più come 'spalleggiatrice' e complice, è stata invece denunciata per gli stessi reati. Secondo quanto riportato dalla questura, all'origine dell'aggressione ci sarebbero ragioni di tipo sentimentale, anche se non è ancora chiaro di quale genere.