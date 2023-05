Ragazza violentata sul bus mentre torna dall'università

Una studentessa di 19 anni è stata violentata mentre tornava a casa dall'università. È successo nel pomeriggio di martedì 30 maggio su un bus partito da Sesto San Giovanni e diretto a Monza. Il presunto aggressore, un 36enne egiziano già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato dalla polizia a Monza e sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

Tutto è accaduto poco prima delle 14, come reso noto dalla questura di Monza attraverso un comunicato. La studentessa era salita su un bus di linea nella stazione di Sesto San Giovanni diretto Monza, poco dopo le si è avvicinato un uomo che le ha rivolto apprezzamenti non graditi per poi passare alle vie di fatto aggredendola e palpeggiandola. La giovane è riuscita a divincolarsi e scendere alla fermata di via Cavallotti a Monza, ma l'aggressore l'ha seguita per diverse decine di metri.

Proprio in quel momento la 19enne, sotto shock, ha notato e fermato una volante del 113, cui ha chiesto aiuto raccontando quello che aveva appena subito. Non solo, ha fornito una descrizione accurata dell'aggressore. Proprio grazie a questi dettagli in 10 minuti gli agenti hanno fermato un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita: un cittadino egiziano di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine che è stato accompagnato in questura.

In via Montevecchia è stato attivato il "codice rosso", la procedura utilizzata per i casi di violenza. La giovane ha denunciato quello che aveva subìto, nel frattempo è stata informata la procura ed è stato disposto il riconoscimento fotografico del presunto aggressore. Successivamente il 36enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto ed è stato trasferito nel carcere di San Quirico. Non solo, l'uomo era titolare di un permesso di soggiorno scaduto e con richiesta di rinnovo presso la questura di Pavia, ma il questore di Monza ha "attivato l'ufficio immigrazione per attivare la procedura di sospensione e rigetto dell’istanza", hanno fatto sapere dal 113.