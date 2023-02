Studenti soccorsi a scuola per un malore

Non sono stati male per l'esperimento di chimica, ma "sono svenuti" prima che avvenisse. Questa la ricostruzione che la dirigente scolastica dell'istituto superiore Albert Einstein di Vimercate (Mb), Michelina Maddalena Ciotta ha fatto dell'episodio di questa mattina, quando due studenti sono stati portati in ospedale.

Sul posto erano accorse le ambulanze del 118. Alcuni degli studenti coinvolti in un esperimento, che sono tutti minorenni, avrebbero avvertito un senso di malessere, ma i due trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate per gli accertamenti del caso non avrebbero preso parte all'esperimento. "I quattro ragazzi che hanno fatto l'esperimento stanno tutti bene", ha spiegato la preside. Due studenti sono stati portati in ospedale, ma "sono di un'altra classe e il motivo è che, prima dell'esperimento, sono svenuti. E anche loro adesso stanno bene".

"L'esperimento - ha continuato Ciotta - ha causato solo cattivo odore e nessuno è rimasto intossicato". A differenza di quanto inizialmente ricostruito, a causare il malore dei due ragazzi soccorsi non sarebbero quindi state le sostanze maneggiate durante l'esperimento di chimica. Sul posto, oltre ai sanitari di Areu, erano intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.