Gli studenti di "Tende in piazza" occupano un palazzo a Milano: "Ci prendiamo un tetto"

Dalle tende a un tetto. Gli studenti del movimento "Tende in piazza", che da maggio scorso protestano dormendo in tenda fuori dal Poli per esprimere dissenso contro il caro affitti, hanno occupato sabato pomeriggio l'ex cinema "Splendor" di viale Gran Sasso.

"Siamo le tende e ci prendiamo un tetto", lo slogan del corteo partito da piazza Leonardo Da Vinci - dove si era tenuta una conferenza stampa pre assemblea nazionale - e finito proprio nella loro nuova "casa". L'edificio è "abbandonato da 16 anni", hanno sottolineato gli attivisti. "Gli spazi da riconvertire ad uso della comunità esistono", hanno chiarito dal movimento. "Lo 'Splendor' è un cinema abbandonato, esempio di un ampio spazio che è stato tolto al quartiere e che potrebbe essere riconvertito ad uso della comunità. Uno spazio abbandonato a cui vogliamo dare un nuovo significato, attraverso idee condivise, discusse e combattute", hanno proseguito i giovani.

"Quando parliamo di spazi alternativi che siano abitativi o sociali facciamo riferimento a questo, alla riappropriazione di luoghi estranei a logiche di profitto, dove si creano rapporti autentici e coesi che nelle nostre città si stanno sempre più estinguendo"., le loro parole. Secondo il movimento "la grave emergenza abitativa è la punta dell'iceberg di una società che ha lasciato da parte i suoi cittadini per mettere al centro il profitto". "Ad oggi - affermano gli studenti - questi spazi sono praticamente inesistenti, per questo abbiamo deciso di partire costruendone uno noi".

"Purtroppo, nonostante le dimostrazioni di vicinanza e le ipotesi messe sui tavoli, nella pratica non è cambiato proprio nulla", aveva spiega Ilaria Lamera - che fu la prima a dormire in tenda fuori dal Poli - prima dell'occupazione. "Le uniche proposte concrete sono arrivate dal Comune di Milano, ma si sono poi rivelate poco praticabili. Con questa giornata vorremmo spronare tutte le istituzioni a muoversi adesso, perché l'emergenza abitativa è ora. I segnali non sono buoni, lo dimostra il rifiuto di regione Lombardia alla proposta di destinare alcune case Aler da ristrutturare agli studenti. Una chiusura che non ci fa ben sperare nei confronti della politica. A Milano, e in altre molte città, c'è un'emergenza da affrontare: studenti e famiglie a basso reddito non riescono più a trovare una casa a prezzi abbordabili, e di fatto viene loro negato un diritto fondamentale".