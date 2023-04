Notte da incubo a Milano: donna stuprata in piazza, un'altra violentata in hotel

Due violenze sessuali. Sempre a Milano. Sempre nell'arco di poche ore. La prima si sarebbe materializzata nei pressi della Stazione Centrale, l'altra in un hotel del centro. Tutto poche ore dopo la brutale violenza avvenuta proprio all'interno dello scalo ferroviario milanese (per la quale è stato fermato il presunto sex offender). Su entrambe le denunce, presentate nella giornata di sabato 29 aprile, sono al lavoro investigatori e inquirenti per ricostruire i fatti e verificare i racconti.

La prima violenza sarebbe avvenuta sempre nei pressi di Piazza Duca d'Aosta. A denunciare il fatto è stata una 56enne italiana senza fissa dimora che aveva accettato di trascorrere la notte tra venerdì e sabato in tenda con un uomo. Lo stupro sarebbe avvenuto qualche ora dopo in piazza Carbonari: nella querela firmata nella giornata di sabato 29 aprile, infatti, la donna ha messo nero su bianco che durante la notte è stata abusata. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia che ha trasmesso gli atti al pm di turno Rosaria Stagnaro.

Il secondo episodio, invece, è avvenuto in un albergo del centro di Milano dove una donna di 36 anni ha querelato un collega di 40. I due, a Milano per ragioni di lavoro, erano rientrati in albergo dopo una cena. Mentre rientravano nelle loro camere, lungo il corridoio, la donna ha accusato un malessere. Proprio in questo frangente il collega avrebbe approfittato della situazione per compiere gli "atti sessuali". Anche in questo caso sono in corso accertamenti.