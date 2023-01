Ragazza violentata dal branco: arrestati due calciatori, tra loro il figlio di Lucarelli

L’avrebbero portata in un’abitazione in centro a Milano dopo una notte in discoteca. Lì, stando alle indagini, avrebbero abusato di lei, violentandola in branco.

Due ragazzi di 22 e 23 anni sono stati arrestati venerdì mattina dalla polizia con l’accusa di violenza sessuale di gruppo perché accusati di aver stuprato una studentessa americana lo scorso marzo. Uno di loro è Mattia Lucarelli, difensore del Livorno, squadra che milita in serie D, e figlio dell’ex bomber proprio del Livorno ed ex allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli. Il secondo ragazzo arrestato, invece, è Federico Apolloni, anche lui giocatore della formazione toscana.

Stando a quanto ricostruito dalla squadra mobile, coordinata da Marco Calì, i due giovani e tre amici - al momento indagati - avrebbero incontrato la vittima in una discoteca e a fine serata le avrebbero offerto un passaggio a casa. A quel punto, però, l’avrebbero portata in un appartamento in centro, dove si sarebbe consumata la violenza.

Dopo qualche giorno la stessa vittima - che quella sera era in compagnia di altre amiche - aveva contattato la polizia, dando così il via alle indagini. Dopo le perquisizioni e i riscontri delle scorse settimane, il pool fasce deboli della procura e il Gip hanno emesso l’ordinanza di custodia cautelare, che ha fatto finire i due ai domiciliari.