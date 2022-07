Stupra donna in ascensore: condannato a 7 anni

7 anni e 8 mesi di carcere a Hamza Sara, il 31enne libico arrestato lo scorso 12 gennaio con l'accusa di aver rapinato e violentato una donna nell'ascensore del suo condominio, il 21 dicembre a Segrate (Milano). La sentenza al termine del processo celebrato con rito abbreviato.

A stabilire la condanna il giudice per l'udienza preliminare di Milano Tiziana Gueli,a seguito dell'inchiesta dei carabinieri, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro, sul'episodio di violenza sessuale. Il 31enne, che ha precedenti di polizia, era stato fermato a meno di un mese di distanza dallo stupro grazie all'impronta della mano che aveva lasciato in ascensore e al Dna trovato sui vestiti della vittima.

Hamza Sara è stato giudicato colpevole di rapina e violenza sessuale aggravata, vedendosi riconosciuto un terzo in meno della pena, come previsto dal rito abbreviato. Per lui la Procura aveva chiesto 10 anni di carcere. Alla vittima, rappresentata come parte civile dal legale Andrea Prudenzano, è stata inoltre riconosciuta una provvisionale di risarcimento di 20mila euro. Entro 90 giorni verranno depositate le motivazioni del verdetto.

Lo stupro in ascensore

La sera delle violenze, la vittima aveva appena parcheggiato e stava salendo a casa con l'ascensore condominiale, quando l'uomo ha bloccato le porte, per poi picchiarla e minacciarla, rapinandola e costringendola a subire un rapporto sessuale. Il volto dello stupratore era nascosto da mascherina e cappuccio, ma gli investigatori erano riusciti a risalire a lui grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza e, soprattutto, grazie alle tracce biologiche lasciate sugli indumenti della donna.