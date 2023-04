Stuprata per 3 ore in Stazione Centrale: la notte di terrore

Tre ore di violenze. Tre ore di abusi. Una notte da incubo. Letteralmente. È quella che ha subito la 36enne marocchina stuprata in Stazione Centrale a Milano tra le 2.30 e le 5.30 di giovedì 27 aprile. Il presunto stupratore, un suo connazionale di 26 anni, è stato arrestato dalla Polfer. Si tratta di Fadil. M.

La notte dell'orrore inizia quando la 36enne (arrivata dalla Norvegia e diretta a Parigi) resta in Centrale. Poco prima delle 2 i cancelli dello scalo milanese si chiudono e lei si trova in piazza Duca d'Aosta. Sola. Non sa cosa fare, non sa dove passare la notte. Resta lì e viene avvicinata da un ragazzo. Chiacchierano e scoprono di avere le stesse origini. Tutto cambia rapidamente, col passare dei minuti. Lui le salta addosso, la trascina in un angolo dei giardinetti per picchiarla e abusare di lei. Ore dopo, intorno alle 5 viene svegliata e trascinata in Stazione (che nel frattempo ha riaperto). Proprio all'interno dello scalo, in un ascensore vicino alla biglietteria centrale, abusa nuovamente di lei. E le telecamere riprendono tutto. Anche i disperati tentativi della vittima di chiedere aiuto. Sono due passanti - un operaio e una guardia giurata - che la soccorrono e lanciano l'allarme.

Il presunto aggressore non ha in tasca nulla: nessun documento d'identità, nessun cellulare. Un fantasma come tanti disperati che ogni giorno gravitano nell'orbita dello scalo ferroviario milanese. Gli agenti della Polfer lo hanno rintracciato su un'aiuola davanti alla Stazione (verso via Vittor Pisani). A inchiodarlo sono stati i vestiti: una maglietta blu con disegni bianchi di fiori e palme blue jeans strappati e un cappellino, gli stessi indumenti che aveva addosso lo stupratore della Centrale durante la violenza.