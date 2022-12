Aggredita e stuprata mentre fa jogging

Una donna di circa 40 anni ha denunciato di essere stata stuprata mentre faceva jogging nei campi di Locate di Triulzi (hinterland sud di Milano) nel pomeriggio di venerdì 23 dicembre.

I contorni della vicenda non sono ancora nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Secondo quanto finora trapelato tutto sarebbe accaduto intorno alle 15 all'altezza della Statale della Val Tidone. La donna ha raccontato di essere stata aggredita alle spalle da un uomo mentre correva. L'aggressore, descritto come un uomo di origini africane, l'avrebbe trascinata in un boschetto non lontano costringendola ad avere un rapporto sessuale completo.

Poco dopo la 40enne è riuscita a liberarsi, scappare e allertare il 112. Lei è stata soccorsa dal personale del 112 e accompagnata in codice giallo alla clinica Mangiagalli di Milano per accertamenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Milano e della compagnia di San Donato che stanno indagando per ricostruire la vicenda. I carabinieri stanno battendo la zona attorno al luogo in cui si sarebbe consumata la violenza in cerca di elementi utili per le indagini.

Il 7 dicembre scorso una donna di 37 anni, cittadina marocchina, aveva denunciato di essere stata stuprata in un'abitazione in zona Navigli a Milano. La notte tra il 18 e il 19 novembre era stata invece una ragazzina di 19 anni a denunciare, sempre ai carabinieri, di essere stata violentata in una discoteca al Corvetto. Le amiche della giovane, originaria del Madagascar, l'avevano trovata sui divanetti del locale in stato confusionale e lei aveva raccontato loro di avere il sospetto di essere stata stuprata. Poco prima le stesse amiche l'avevano persa di vista per circa mezz'ora. Proprio in quel lasso temporale, secondo la ricostruzione della vittima, si sarebbe consumata la violenza.