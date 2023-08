Stupro dopo la discoteca: così verranno analizzati i cellulari di La Russa jr.

Sono due (e non uno, come si pensava) i cellulari che la procura di Milano ha sequestrato al 19enne Leonardo Apache La Russa, figlio terzogenito del presidente del Senato, su cui si indaga per il presunto stupro avvenuto tra il 18 e il 19 maggio, a casa della famiglia, dopo una serata trascorsa alla discoteca Apophis Club del centro cittadino.

Le analisi degli apparecchi inizieranno il 6 settembre. Lo si è stabilito giovedì con un confronto tra le parti, durante il quale sono state rese note le 25 parole chiave (radici di verbi e sostantivi) che la procura ha indicato e che quindi verranno cercate scandagliando le chat tra il giovane e 20 amici o comunque persone che potrebbero avere avuto con lui dialoghi ritenuti interessanti per gli investigatori. Oltre alle chat verranno estratti anche file audio, video e fotografici, così come le localizzazioni registrate sullo smartphone.

Indagato anche il dj

Secondo la denuncia formalizzata dalla vittima, quella notte la ragazza, recatasi in discoteca insieme ad alcune amiche, ha incontrato Leonardo La Russa (che conosceva dai tempi del liceo) e, dopo avere bevuto un drink, si sarebbe risvegliata in casa del figlio del presidente del Senato, a mezzogiorno della mattina successiva, senza ricordare nulla. A quel punto Leonardo le avrebbe detto che i due avevano consumato un rapporto sessuale e che lo stesso era avvenuto con un amico del giovane rampollo milanese, il dj Tommaso Gilardoni, a sua volta indagato.