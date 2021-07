Un milanese è accusato di aver stuprato una turista in Salento

Un milanese di 35 anni è stato denunciato per violenza sessuale. L'uomo, insieme a un coetaneo originario del Salento, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, si sarebbe reso protagonista di uno stupro perpetrato nei confronti di due turiste veronesi in vacanza a Gallipoli (Lecce) nella notte tra giovedì e venerdì 9 luglio. Il fatto è stato riportato da LeccePrima.

Gli investigatori sono arrivati a loro incrociando le dichiarazioni e le descrizioni fornite dalle vittime con quelle di ulteriori testimoni, dopo che venerdì mattina c'era stato un primo intervento dei militari presso un bed&breakfast del centro storico della cittadina del Salento. Qui, le due, 19enni avevano richiesto aiuto al 118 accusando malori per l’eccessivo consumo di alcool nel corso della nottata precedente.

Che avessero subito molestie, è emerso dal successivo racconto fornito dalle ragazze. Avevano raccontato, infatti, di essere state avvicinate durante la serata da due giovani che, dopo aver offerto un cocktail presso un locale del lungomare, approfittando dello stato di ebbrezza, con la scusa di offrire loro un passaggio, le avevano portate presso un’abitazione fuori Gallipoli, dove le avrebbero molestate e indotte a consumare rapporti sessuali contro la loro volontà.

Quella mattina le due ragazze erano poi state trasportate nell’ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli per gli accertamenti specialistici e tossicologici, ovvero sia per individuare tracce di violenza sessuale, sia per verificare l’eventuale assunzione di stupefacenti. Dagli esami era emersa positività solo all’alcool. Tramontata l’ipotesi iniziale che alle bevande potesse essere stata aggiunta qualche sostanza, come la cosiddetta droga dello stupro, era comunque rimasta in piedi la vicenda delle molestie che le due turiste avrebbero subito. Fatto per il quale, ora, vi sono due indagati.