Stupro di gruppo dopo la serata ai Navigli: c'è un condannato

È arrivata la prima condanna per l'episodio della violenza sessuale di gruppo ai danni di una manager di 32 anni a Milano, dopo una serata trascorsa in un locale in zona Navigli, per il quale sono accusati tre giovani tra i 23 e i 27 anni, tra cui due titolari del locale. Uno dei tre è stato condannato a 3 anni e 7 mesi di reclusione dal gup Sofia Fioretta, che ha anche disposto il rinvio a giudizio per gli altri due.

La violenza sarebbe avvenuta il 21 marzo 2023 nella cantina del locale in cui la manager aveva trascorso la serata insieme a un collega, bevendo molto. I tre, secondo l'indagine, approfittando dello stordimento della donna dovuto all'alcol, l'avrebbero portata in cantina e avrebbero abusato di lei, riprendendo in parte la violenza con uno smartphone. Successivamente il video sarebbe stato diffuso.

La donna, il mattino seguente, si è risvegliata in casa senza ricordare quanto accaduto ma accusando forti dolori. Si è quindi fatta visitare al centro antiviolenza della Mangiagalli e poi ha sporto denuncia.