Ragazza stuprata nel parco a Milano: arrestato un 25enne

Ha approfittato delle sue fragilità e l’ha convinta a seguirlo dentro a un parco, poi l’ha fatta bere, quasi fino a farle perdere i sensi. Infine l’ha stuprata. Per il presunto responsabile, un cittadino romeno di 25 anni, sono scattate le manette all’alba di venerdì 26 gennaio, arrestato dagli agenti della squadra mobile di Milano, guidata da Marco Calì. L’uomo è stato portato a San Vittore in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Milano.

Tutto è successo a fine ottobre 2023 in un’area verde della periferia nord di Milano, come ricostruito in una nota di via Fatebenefratelli. La vittima - una “ragazza maggiorenne afflitta da diverse fragilità pregresse”, precisano dalla questura - si era allontanata da casa dopo una discussione con i famigliari. Proprio fuori dall'abitazione ha incontrato il suo aguzzino che, dopo averne carpito la fiducia - “anche sfruttando" la sua "condizione di minorata difesa”, puntualizzano gli investigatori - l’ha indotta a seguirlo in un’area isolata alla periferia di Milano.

Nello spazio verde si è consumata la violenza. L’uomo, secondo quanto ricostruito dai detective della quarta sezione della Mobile, l’ha fatta bere fino a farle perdere i sensi e successivamente l’ha costretta a subire atti sessuali. Poi si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

È stata la giovane ad allertare i soccorsi. Investigatori e inquirenti sono arrivati al 25enne passando al setaccio tutti i filmati registrati dalle telecamere a circuito chiuso della zona. Nelle scorse ore il 25enne è stato accompagnato in questura, arrestato e accompagnato nel carcere di San Vittore.